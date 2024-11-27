«Обогнали всех»: Ковальчук об изобретении «Орешника»

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Россия входит в четверку государств, которые имеют полный цикл создания газотурбинного двигателя, однако столь мощную ракету РФ удалось создать первой.

Российские ученые продолжают работать над созданием все более мощных материалов, которые позволяют изобретать технику, подобную новой баллистической ракете «Орешник». Об этом президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил в беседе с 5-tv.ru после конгресса молодых ученых на сессии «Новые материалы и химия: важнейшая составляющая обеспечения технологического лидерства России».

Ковальчук напомнил, что всего четыре мировых государства имеют полный цикл создания газотурбинного двигателя: США, Великобритания, Франция и Россия.

При этом Ковальчук напомнил, что именно России первой удалось создать подобную «Орешнику» сверхмощную ракету.

«Почему мы это сделали? Почему всех обогнали? Потому что мы входим в четверку лидеров мировых, но, сосредоточившись, приняв правильное решение, мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие», — отметил Ковальчук.

По его словам, Россия преуспела в создании материалов, которые способны работать при радиационной нагрузке и сверхвысоких температурах. Следующим шагом станет создание материала, который выдержит еще большую нагрузку, что позволит изобретать все более совершенные ракеты, самолеты и прочую боевую технику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев и Ковальчук обсудили задачи Научно-экспертного совета Морской коллегии.