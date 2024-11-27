Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Предпринятый шаг поможет России обойти другие страны.

Создание научного консорциума является основой для будущих технологий. Об этом президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил во время сессии «Новые материалы и химия: важнейшая составляющая обеспечения технологического лидерства России» в рамках IV Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус».

«Фактически мы сегодня, подписывая формирование этой сети, должны отчетливо, опираясь на опыт прошедших лет, понимать, что это фундамент будущих мощнейших технологий», — сказал он.

Консорциум представляет собой объединение из отдельных людей с их разработками в общую масштабную работающую базу.

Кроме того, Ковальчук охарактеризовал это событие как значимое и ключевое для развития научной сферы. Он подчеркнул, что Россия должна занять ведущие позиции в данной области, указывая на необходимость усиления исследований и инновационных разработок. По его мнению, только так страна сможет стать мировым лидером и внести серьезный вклад в прогресс в этой важной сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Сириусе стартовал Конгресс молодых ученых.