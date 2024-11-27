Кириенко отметил высокий спрос на победителей конкурса «Лидеры России. Политика»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Состязание проходило единоразово в преддверии выборов в Государственную думу в 2020–2021 году.
Победители и финалисты конкурса «Лидеры России. Политика» пользуются спросом для работы в государственных органах. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на брифинге в рамках запуска второго сезона конкурса.
«Победители и финалисты конкурса „Лидеры России. Политика“ оказались очень востребованы не только в Федеральном Собрании Российской Федерации, не только в органах исполнительной власти, но и в самых разных сферах и отраслях», — отметил Кириенко.
Известно, что после очного этапа конкурса ожидается отбор 200 участников из 600 заявившихся. Они будут направлены на обучение, продолжительность которого составит один год. В течение этого времени участники будут углублять свои знания и развивать навыки, необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности. Однако только половина из них, то есть 100 человек, смогут стать победителями конкурса. Это создает дополнительную мотивацию, чтобы проявить себя наилучшим образом.
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