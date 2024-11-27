Убитую в свинарнике под Красноярском школьницу изнасиловали перед смертью

Фото: прокуратура Красноярского края

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О гибели 17-летней девушки стало известно 25 ноября.

Следователями установлено, что 17-летняя девушка из села Ушканка в Красноярском крае, которую ранее обнаружили мертвой, подверглась сексуальному насилию перед смертью. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В рамках расследования уголовного дела об убийстве несовершеннолетней девушки в Ужурском районе установлен еще один факт преступной деятельности подозреваемого. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ („Иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней“)», — отмечается в публикации.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая неприязнь к отцу погибшей девушки, решил отомстить семье и уничтожить скот. Злоумышленник проник в помещение, где содержались животные, и столкнулся с 17-летней девушкой, которая в тот момент их кормила.

Подозреваемый также похитил с места преступления телефон, который вскоре сжег у себя дома. Следователи допросили мужчину, он признал вину в изнасиловании и убийстве школьницы. На данный момент решается вопрос о его аресте.

О гибели 17-летней девушки стало известно в понедельник, 25 ноября. Ее труп нашли в селе Ушканка Ужурского района в загоне для свиней. Тело школьницы было покрыто укусами животных.

Как сообщали в прокуратуре региона, девушка пошла кормить скот в хлев, но долго не возвращалась домой. Ближе к полуночи ее начал искать друг — молодой человек обнаружил школьницу мертвой.

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