Черная икра и оленья упряжка: самые необычные места для празднования Нового года

Россиянам на Новый год предложили поехать в Петрозаводск к финскому Деду Морозу

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

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Такой праздник точно останется в памяти надолго!

Чтобы отметить Новый год необычно, можно поехать в Петрозаводск к карельскому Деду Морозу и не только. Об этом и много другом рассказал эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с 5-tv.ru.

Карельский Дед Мороз

Чаще всего наши граждане выбирают поездку в Великий Устюг к привычному русскому Деду Морозу, но для разнообразия можно отправиться и в Карелию. До закрытия границ с Финляндией россияне могли ездить непосредственно туда, но и в Петрозаводске можно отлично прочувствовать ту самую атмосферу, но уже вместе с карельским сказочным персонажем –Талвиукко.

«В Петрозаводске можно прекрасно провести Новый год в его окружении, в его вотчине, покататься на упряжках и познать культуру народа карелы непосредственно», — сказал эксперт.

Здесь туристы могут покататься на оленьих упряжках, попить мед и сходить на множество интересных экскурсий.

Горнолыжные курорты в Томске и Тюмени

Что касается горнолыжного курорта, то здесь можно выделить Томск и Тюмень. Не секрет, что подобный вид отдыха — очень недешевое удовольствие. Все знают про Красную поляну, а также про Шерегеш, которые в период праздников забиты полностью.

Подобный вид отдыха подходит людям с высоким достатком, так как с учетом встречи нового года пусть даже в недорогом местном ресторане все может обойтись минимум в 150 тысяч рублей на одного человека, говорит Мельник.

«Поверьте, это очень недешевое удовольствие», — говорит он.

По этой причине лучше обратить внимание именно на маленькие объекты, как в Томске и Тюмени. По словам эксперта, там не так много активностей, они предлагают различные новогодние программы. Например, встречу Нового года прямо на склоне.

Кроме того, в Тюмени также есть достаточно интересная программа, в рамках которой можно отпраздновать прямо в термальных источниках, где температура воды всегда держится в рамках около 40 градусов.

Байкал

Также есть программа встречи Нового года на льду Байкала, однако это также очень дорогая экскурсионная программа.

По словам мельника, это развлечение было сначала придумано автоконцерном «Мерседес».

«Они возили туда своих сотрудников, после чего после чего это подхватили местные туристические агентства, и они стали эту программу использовать массово», — рассказал эксперт по туризму.

Заплатить за такое удовольствие придется порядка пяти тысяч долларов. Туда отвозят на больших грузовиках Байкала, где располагается площадка, шатры, диджейская вечеринка.

«На вертолетах подлетают гости, льется водка, черная икра и так далее. Поэтому, соответственно, это удовольствие очень недешевое», — объясняет он.

Заграничные курорты

Если говорить про заграничные курорты, то здесь вариантов огромное количество. Лучшие новогодние программы проводятся в таких городах, как Сидней, Париж, Дубай и Мадрид, говорит специалист.

В Таиланде есть город, называется Чиангмай, где в Новый год запускают множество фонариков в небо, и это довольно красочное зрелище, отмечает Мельник.

Столица Исландии Рейкьявик считается местом, где самые лучшие фейерверки. По словам эксперта, там чуть ли не каждый житель обязан сам попробовать запустить новогодние огоньки. Мельник отметил, что их настолько много в новогоднюю ночь, что с Исландией не сравнятся ни Арабские Эмираты, ни Россия.

Конечно, в нынешних реалиях у наших граждан могу возникнуть проблемы с помещением многих стран, поэтому стоит учитывать доступность для российского туриста.

Если вы хотите получить незабываемые впечатления, то можно рискнуть и поехать в азиатские страны или африканские

Новогодние вечеринки

Как отметил Мельник, существует огромное количество тематических вечеринок. Популярностью пользуются новогодние программы в различных замках, в том числе с тематикой ужасов. Например, можно отправиться в замок графа Дракулы.

В России таких развлекательных программ уже не осталось, так как у нас подобный вид отдыха стараются искоренить, так как замки — это больше европейская тематика, отметил эксперт.

Однако у нас и без этого есть огромное количество тематических вечеринок, в том числе эротического характера, куда легко можно купить билеты. Есть также много интересных квестов.

«В основном это различные новогодние квесты, которые придуманы местным туристским бюро под стилистику какого-либо сериала», — говорит он.

Например, в Турции уже несколько лет проводятся мероприятия в стиле сериала «Великолепный век», и подобное новогоднее развлечение пользуется огромным спросом, особенно среди туристов. На подобной вечеринке действует дресс-код в стилистике сериала.

В Испании можно весело провести Новый год в Коста-Браве в рыцарском замке. Однако если доступ в эту средиземноморскую страну будет для россиян ограничен, то можно отправиться в Калининград, говорит эксперт.

Там также имеется настоящий рыцарский замок, где уже несколько лет проводят развлекательные мероприятия. Кроме того, в Карелии также есть деревня викингов, где можно не менее весело провести время.

«Сфера индустрии, сервиса и гостеприимства очень сильно развивается, поэтому сейчас у нас очень много различных ресторанов, которые на своей площадке предлагают вот как раз провести Новый год в какой-то различной тематике», — добавляет Мельник.

Проще говоря, если есть деньги, то отметить Новый год нестандартно можно очень легко, подытоживает эксперт,

Ранее 5-tv.ru сообщал, куда россияне поедут на новогодние каникулы. Номера в отелях в особенно популярных среди туристов городах уже забронированы.