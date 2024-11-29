Не навязывайте свою волю: китайский гороскоп на неделю с 2 по 8 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 2 по 8 декабря 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Яркое начало и весьма спокойное завершение недели — не стоит планировать ничего важного на выходные дни. Начиная с пятницы дни располагают скорее к отдыху. Если все же хотите приложить какие-то значимые усилия — планируйте их на понедельник, среду и четверг.

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Понедельник, 2 декабря 2024 года

День Стальной крысы

5-tv.ru

Это тот самый понедельник, с которого прекрасно начать новую жизнь. Новое придет после очищения от старого. Хороший день для избавления от ненужных наростов. Здесь имеются в виду материальные вещи — «расхламление» простыми словами.

Проведите уборку, расчищайте пространство, выбрасывайте вещи по принципу «если год этим не пользуюсь, то оно мне и не нужно». В такой день прекрасно очищаться и от лимитирующих убеждений, предрассудков, преодолевать внутренние барьеры, которые мешают двигаться дальше.

Хорошо в такой день и от лишнего в организме очищаться — можно начать следить за питанием, отказаться от сахара и мучного. В общем, если вы ждали какой-то знак, чтобы начать новую жизнь, то вот он.

Совет: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки, избавьтесь от старых представлений.

Вторник, 3 декабря 2024 года

День Золотого быка

5-tv.ru

День умеренный с тенденцией к негативу — велик риск понаделать ошибок. В древних текстах пишут: «дела разрушаются сами собой, планы не реализуются». Тем не менее, в такой день допустимо заниматься сбором долгов, инвестированием, начинать проекты, покупать имущество, праздновать новоселье.

Совет: освобождение уже не за горами, поэтому принимайте то, что выпадает на вашу долю.

Среда, 4 декабря 2024 года

День Водного тигра

5-tv.ru

День содержит неплохие звезды небесного изобилия и небесного успеха. Проходит под прекрасным знаком Ориона, сулящего всевозможные удачи и благости. В такой день хорошо отправляться в путешествие, начинать ремонт, открывать что-то, запускать проекты, делать инвестиции.

Будьте осторожны в принятии решений, поскольку общая структура дня называется «Обратный отклик», и она может подкинуть неудобных ситуаций. Плюс есть одно но — визит к врачу лучше перенести на другой день.

Притаившаяся звезда болезней даст искажения в результатах анализов, неверные трактовки и ошибочные диагнозы.

Совет: пора начинать новый проект. Движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.

Четверг, 5 декабря 2024 года

День Водного кролика

5-tv.ru

Благодаря присутствию Звезды Небесной Добродетели, день начинает играть новыми красками. Это может быть хорошее время для начала нового проекта, подписания договоров, инвестирования, помолвки.

Хороший день для флирта, романтических свиданий, да и вообще налаживания человеческих контактов, благодаря присутствию звезды цвета персика.

Совет: события происходят без вашего желания. Попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь, действуйте через женское начало.

Пятница, 6 декабря 2024 года

День Деревянного дракона

5-tv.ru

Избегайте любых финансовых операций в такой день — он называется «День без богатства». Не стоит открывать счета, досрочно гасить кредиты, проводить крупные финансовые операции в такой день.

Есть риск ошибок и технических неприятностей, которые могут вылиться в копеечку. К прочим невзгодам добавляется еще и то, что этот день полностью дублирует знак года — такие дни также дают слишком большую энергетическую нагрузку и могут дать сбои, сложности в выполнении задач.

Структура дня располагает к скандалам.

«Несвобода снаружи и волнение внутри, семейные дела несчастливы», — пишут древние тексты.

Лучше в такой день проходить обучение, ходить на встречи с друзьями, проводить романтические вечера, гулять на свежем воздухе, не рассчитывая на большую отдачу.

Совет: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю, тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.

Суббота, 7 декабря 2024 года

День Деревянной змеи

5-tv.ru

Суббота также содержит структуру без богатства, поэтому финансовые рекомендации сохраняются. День содержит Звезду Небесной Добродетели, что делает его хорошим для налаживания контактов с людьми, расширения сети знакомых и романтики.

Здесь же структура «Благородный» помогает нефритовой леди, которая хороша для учебы, экзаменов, презентаций, работы с документами, партнерства и подписания контрактов.

Совет: выждите, скоро будет подходящее время, чтобы начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на оценку событий и труд.

Воскресенье, 8 декабря 2024 года

День Огненной лошади

5-tv.ru

День потери не годится для реализации идей, начала важных процессов. Это своего рода принудительный выходной, поскольку все начатое в такой день будет пустой тратой времени.

В такой период лучше всего терять время осознанно — делать приятные мелочи, которые вы в другое время посчитали бы тратой времени.

Почитайте любимую книгу, пересмотрите любимый сериал, пройдите курс, который у вас завалялся. Этот день будет очень хорош и для духовной работы.

Совет: продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью. Сосредоточьтесь на том, что для вас важно.

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