Не навязывайте свою волю: китайский гороскоп на неделю с 2 по 8 декабря
Фото, видео: 5-tv.ru
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 2 по 8 декабря 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Яркое начало и весьма спокойное завершение недели — не стоит планировать ничего важного на выходные дни. Начиная с пятницы дни располагают скорее к отдыху. Если все же хотите приложить какие-то значимые усилия — планируйте их на понедельник, среду и четверг.
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Понедельник, 2 декабря 2024 года
День Стальной крысы
Это тот самый понедельник, с которого прекрасно начать новую жизнь. Новое придет после очищения от старого. Хороший день для избавления от ненужных наростов. Здесь имеются в виду материальные вещи — «расхламление» простыми словами.
Проведите уборку, расчищайте пространство, выбрасывайте вещи по принципу «если год этим не пользуюсь, то оно мне и не нужно». В такой день прекрасно очищаться и от лимитирующих убеждений, предрассудков, преодолевать внутренние барьеры, которые мешают двигаться дальше.
Хорошо в такой день и от лишнего в организме очищаться — можно начать следить за питанием, отказаться от сахара и мучного. В общем, если вы ждали какой-то знак, чтобы начать новую жизнь, то вот он.
Совет: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки, избавьтесь от старых представлений.
Вторник, 3 декабря 2024 года
День Золотого быка
День умеренный с тенденцией к негативу — велик риск понаделать ошибок. В древних текстах пишут: «дела разрушаются сами собой, планы не реализуются». Тем не менее, в такой день допустимо заниматься сбором долгов, инвестированием, начинать проекты, покупать имущество, праздновать новоселье.
Совет: освобождение уже не за горами, поэтому принимайте то, что выпадает на вашу долю.
Среда, 4 декабря 2024 года
День Водного тигра
День содержит неплохие звезды небесного изобилия и небесного успеха. Проходит под прекрасным знаком Ориона, сулящего всевозможные удачи и благости. В такой день хорошо отправляться в путешествие, начинать ремонт, открывать что-то, запускать проекты, делать инвестиции.
Будьте осторожны в принятии решений, поскольку общая структура дня называется «Обратный отклик», и она может подкинуть неудобных ситуаций. Плюс есть одно но — визит к врачу лучше перенести на другой день.
Притаившаяся звезда болезней даст искажения в результатах анализов, неверные трактовки и ошибочные диагнозы.
Совет: пора начинать новый проект. Движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.
Четверг, 5 декабря 2024 года
День Водного кролика
Благодаря присутствию Звезды Небесной Добродетели, день начинает играть новыми красками. Это может быть хорошее время для начала нового проекта, подписания договоров, инвестирования, помолвки.
Хороший день для флирта, романтических свиданий, да и вообще налаживания человеческих контактов, благодаря присутствию звезды цвета персика.
Совет: события происходят без вашего желания. Попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь, действуйте через женское начало.
Пятница, 6 декабря 2024 года
День Деревянного дракона
Избегайте любых финансовых операций в такой день — он называется «День без богатства». Не стоит открывать счета, досрочно гасить кредиты, проводить крупные финансовые операции в такой день.
Есть риск ошибок и технических неприятностей, которые могут вылиться в копеечку. К прочим невзгодам добавляется еще и то, что этот день полностью дублирует знак года — такие дни также дают слишком большую энергетическую нагрузку и могут дать сбои, сложности в выполнении задач.
Структура дня располагает к скандалам.
«Несвобода снаружи и волнение внутри, семейные дела несчастливы», — пишут древние тексты.
Лучше в такой день проходить обучение, ходить на встречи с друзьями, проводить романтические вечера, гулять на свежем воздухе, не рассчитывая на большую отдачу.
Совет: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю, тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.
Суббота, 7 декабря 2024 года
День Деревянной змеи
Суббота также содержит структуру без богатства, поэтому финансовые рекомендации сохраняются. День содержит Звезду Небесной Добродетели, что делает его хорошим для налаживания контактов с людьми, расширения сети знакомых и романтики.
Здесь же структура «Благородный» помогает нефритовой леди, которая хороша для учебы, экзаменов, презентаций, работы с документами, партнерства и подписания контрактов.
Совет: выждите, скоро будет подходящее время, чтобы начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на оценку событий и труд.
Воскресенье, 8 декабря 2024 года
День Огненной лошади
День потери не годится для реализации идей, начала важных процессов. Это своего рода принудительный выходной, поскольку все начатое в такой день будет пустой тратой времени.
В такой период лучше всего терять время осознанно — делать приятные мелочи, которые вы в другое время посчитали бы тратой времени.
Почитайте любимую книгу, пересмотрите любимый сериал, пройдите курс, который у вас завалялся. Этот день будет очень хорош и для духовной работы.
Совет: продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью. Сосредоточьтесь на том, что для вас важно.
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