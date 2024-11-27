Россия открыта для международного сотрудничества в сфере науки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Премьер-министр РФ подчеркнул, что по всей стране на базе вузов появятся лаборатории.

Россия открыта для международного сотрудничества в области науки. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий российского правительства в области науки и технологий.

«Мы по-прежнему открыты для международного сотрудничества», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что по всей стране на базе вузов открываются лаборатории, оказывается финансовая поддержка. Вместе с тем учреждена важная стипендия в размере 75 тысяч рублей, которая выплачивается ежемесячно аспирантам и адъюнтам, выполняющим исследования по самым приоритетным направлениям научно-технического развития России. Увеличен для них и ряд именных стипендий.

Как отметил премьер, по поручению президента России Владимира Путина правительство обновило программу мегагрантов, повысило финансирование и сроки для создания инноваций. В этой программе могут участвовать молодые ученые, которые в течение двух лет ежегодно могут получить по 15 миллионов рублей на проекты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многополярный мир подразумевает единое научное пространство. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Объединение научных потенциалов стран БРИКС даст мощнейший толчок движению вперед всей цивилизации.