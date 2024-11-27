Тюремная романтика по-американски: в США заключенная забеременела через вентиляцию

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина родила ребенка возлюбленному, которого ни разу в жизни не видела.

В американском штате Флорида заключенная забеременела через вентиляционную шахту от возлюбленного, которого она ни разу в жизни не видела. Об этой удивительной истории пишет издание Daily Express US.

По информации СМИ, 29-летняя Дейзи Линк отбывает наказание за убийство мужа, а за соседней стеной в камере сидит 23-летний Хуан Депас. Он также был осужден за убийство.

Заключенные ни разу не видели друг друга, однако каждый день общались через вентиляционную шахту и влюбились. Депас решил выйти на новый уровень отношений с Линк и предложил ей завести ребенка. Бетонная стена между ними не стала преградой. Преступник придумал план, на который женщина согласилась. Депас ежедневно ублажал себя, причем минимум по пять раз в сутки, и отправлял свой биоматериал девушке через вентиляцию в пластиковом пакете. Это продолжалось целый месяц.

Сложно поверить, однако задумка Депаса сработала. Линк забеременела и уже родила здоровую девочку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лже-колдунья с сожителем под предлогом снятия порчи выманила у москвички более 280 тысяч рублей.