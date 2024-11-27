Расписано на десяти страницах: почему в Германии закрыли бюро Первого канала

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Корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны собирать чемоданы.

Власти Германии закрыли немецкое бюро Первого канала, нашим коллегам предписано покинуть страну в кратчайшие сроки. Москва ответила Берлину взаимностью — высылает двух сотрудников немецкого телеканала ARD. Это не первый случай, когда российский корреспонелнтов открыто притесняют на Западе. Подробнее в сюжете корреспондента «Известий» Алексея Прокина.

От формулировок, которые немецкие власти нагородили, чтобы возвести информационный железный занавес вокруг российских журналистов, стынет кровь. Угроза, которую, по мнению официального Берлина, представляют сотрудники немецкого корпункта Первого канала, названа «значительной и непосредственной». А само слово «угроза», видимо, так полюбилось составителям этого документа, что они использовали его несколько раз.

«Немецкая бюрократическая машина родила документ для нас обоих — оператора и корреспондента. Его получение зафиксировано во вторник. В первой половине декабря мы должны покинуть территорию ФРГ. Решение мотивировано интересами политики безопасности ФРГ», — рассказал журналист Иван Благой.

Почему корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны собирать чемоданы, расписано на десяти страницах. Впрочем, об истинном мотиве властей Германии в документе нет ни слова. Фолиант пришел после того, как группа Первого канала проехала по следам диверсанта Николая Гайдука. Кадры его задержания на прошлой неделе облетели все мировые СМИ.

Гайдук признал свою причастность к взрыву газораспределительной станции в Калининграде и планировал новую диверсию. Гражданин Германии действовал по заданию украинского куратора. Но больше всего вопросов вызвало его фото с канцлером Германии Олафом Шольцем. После репортажа о бюргере-диверсанте немецкие власти решили закрыть еще один российский корпункт, обвинив, ко всему прочему, российские СМИ в «пропаганде упадка Запада и экономическом крахе Европы».

Наказанием за правду и профессионализм решение властей Германии назвали представители Первого канала, указав, что позиция иллюстрирует «свободу слова по-европейски». В МИДе в свою очередь заявили, что Россия ответит взаимностью.

«В ответ на запрет властей ФРГ на пребывание и работу корреспондентов Первого канала мы вынуждены принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиагруппы ARD», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Известия» отправили запрос в немецкие СМИ, которые работают в России. Справедливо ли решение властей ФРГ о высылке журналистов, возникают ли у немецких коллег трудности во время работы в России — вопросы, которые остались без ответов. Впрочем, эти самые ответы есть на сайте российского МИДа, в разделе по борьбе с фейками, которые немецкая пресса распространяет не стесняясь, бездоказательно обвиняя Россию, например, во вмешательстве в выборы как в США, так и в Германии.



«Должно быть только одно мнение их собственной пропаганды, которой они верят как дети, а любой другой голос, который как-то отличается от мейнстрима, должен быть задушен», — считает председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

При этом на болезненный для немцев вопрос, кто взорвал «Северные потоки», ответа нет. Вопрос, который в своих репортажах не раз задавали российские журналисты. В версии немецких СМИ не верят даже в самой Германии.

«Статья Der Spiegel вызывает сомнения, но не показывает правды. „Если вы недостаточно сильны, чтобы изменить правду, тогда вы вызываете сомнения“ — именно этим руководствуется Der Spiegel», — заявил немецкий политолог Кристоф Херстель.

На российском информационном поле топчутся два десятка телеканалов и газет из ФРГ, создавая свою реальность о жизни в России.

«Нам скрывать нечего. Пусть аккредитованные журналисты работают», — отметил член Совета Федерации РФ Владимир Чижов.

Российский МИД продолжит борьбу за права журналистов. Средства для этого есть. А в Европе есть те, кто не готов потреблять местную пропаганду даже под страхом тюрьмы. Не так давно в Германии украинских супругов обвинили в организации показа российских телеканалов из санкционного списка. Эфир шел в Интернете. Семейной паре теперь грозит год заключения.