Токаев назвал Казахстан надежным союзником России в непростое время
Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров
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Он также поблагодарил Владимира Путина за визит в Астану.
Казахстан остается надежным союзником России в это непростое время. Об этом глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России в непростое время», — отметил Токаев.
Он также выразил Владимиру Путину признательность за визит в Астану. Президент Казахстана назвал это событие важным для страны.
Визит Путина в Казахстан
Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Казахстане.
Ожидается, что по итогам визита будут подписаны совместное заявление об углублении стратегического партнерства и порядка 20 документов. Они охватывают важнейшие области сотрудничества стран, от энергетической сферы до юридической.
Кроме того, в Астане Путин примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также по видеосвязи — в пленарном заседании юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что текущий визит Путина в Казахстан имеет наивысший статус по дипломатическому протоколу.