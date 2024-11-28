Оптимальный бюджет, место и время: мужчины и женщины рассказали об идеальном первом свидании

Каждый третий мужчина пригласил бы девушку на первое свидание к себе домой

Фото: 5-tv.ru

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Первая романтическая встреча важна, но как разные представители пола подходят к этому вопросу?

Каждый третий (30%) мужчина пригласил бы девушку к себе домой на первое свидание. При этом женщины хотели бы пойти в заведение. Об этом рассказали участники опроса, проведенного аналитиками дейтинг-сервиса Mamba, пишут «Известия».

Более 70% опрошенных россиянок хотели бы провести первое свидание в кафе или ресторане, а 60% мужчин — погулять по городу или в парке. Последний вариант поддержали 61% женщин. Кроме того, 30% представителей обоих полов признались, что готовы потратить на первое свидание от двух до четырех тысяч рублей.

При этом большинство (77% женщин и 72% мужчин) россиян считают, что положительный итог свидания зависит от места его проведения. Так, 30% представительниц прекрасного пола хотели бы провести первую встречу на мастер-классе или играя в бильярд. На такое времяпровождение согласен каждый третий мужчина.

Вечерние свидания предпочитают 70% респондентов, а дневные — 25%. Кроме того, 52% мужчин высказались за спонтанность на первой романтической встрече, а 38% женщин считают необходимым иметь четкий сценарий и даже план «Б». Также участники опроса разошлись во мнении по поводу того, кто должен приглашать на свидание. Так, 86% женщин уверены: решение вопроса лежит на мужчинах. При этом почти половина (49%) представителей сильного пола по умолчанию берут на себя эту ответственность. Хотя 44% мужчин считают, что приглашать должен тот, кто больше заинтересован в свидании.

В опросе приняли участие 3 640 совершеннолетних граждан России. Они являются жителями Москвы, Санкт-Петербурга, а также других регионов.

При этом психолог-сексолог Надежда Ильина посоветовала проводить первое свидание в людном месте. Это один из факторов безопасности. Из парка, кафе или ресторана легко можно будет уйти, если что-то пойдет не так. Также психолог советует обращать внимание на внутренние ощущения, если чувствуете дискомфорт или замечаете странности, то лучше прервать свидание. А еще следует заранее позабититься о возможных непредвиденных ситуациях. Подробнее о том, как девушкам обезопасить себя на первом свидании, читайте в материале 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 80% россиянок отказываются от свидания из-за неопрятного вида партнера. Первое впечатление имеет большое значение. Есть основные моменты, которые влияют на мнение при виде собеседника.