Башкирский Хатико: собака четыре дня ждет хозяина, утонувшего на ее глазах

Фото, видео: МЧС России; личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

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Семь лет назад на этом же самом месте мужчина потерял супругу и друга.

Возле выхода из здания Токийского вокзала Сибуя установлен бронзовый памятник собаке по кличке Хатико. Уже давно это место стало одним из самых популярных мест встречи в японской столице. Ежедневно тысячи людей проходят мимо него, останавливаются, фотографируются, но мало кто знает, что история пса не выдумана.

В 1925 году действительно существовал пес, который на протяжении двух лет каждый день ждал своего хозяина с работы на вокзале. Уже после смерти любимого человека пес продолжал изо дня в день ждать его в надежде, что тот вернется.

Башкирский Хатико

Фото: МЧС России

На днях история повторилась, но уже в России: в последнюю неделю ноября сердца россиян разбил случай, произошедший в Башкирии. 24 ноября внезапно для себя осиротела собака Белка. Питомица потеряла всех членов своей семьи на одном и том же месте с разницей в семь лет. Последним ушел из жизни ее любимый хозяин — 59-летний Николай.

По информации спасателей, в тот роковой день мужчина ехал домой на велосипеде. Белка сопровождала хозяина «пешком». В какой-то момент местный житель решил срезать путь и свернул на двухколесном транспорте в сторону реки Уфа.

Увы, беспечность мужчины закончилась трагедией. Лед на реке на тот момент оказался настолько хрупким и тонким, что Николай мгновенно ушел под воду вместе с велосипедом. Толщины покрытия не хватило, чтобы выдержать вес человека вместе с транспортным средством. Вся трагедия произошла на глазах Белки.

Судьба Белки

Фото: МЧС России

Несколько дней ничего не понимающая Белка ждала хозяина на месте его гибели в надежде, что он вернется, но чуду случиться было не суждено: спустя считанные дни тело мужчины выловили спасатели. Пса тут же забрали родственники, но Белка вернулась на место прощания со своим человеком и наотрез отказывается его покидать.

В соцсетях уже завирусились фото, на которых грустная белая собака преданно сидит рядом с образовавшейся лункой и с нетерпением смотрит в воду, будто ждет — вот-вот ее хозяин вспомнит о ней и заберет.

Комментаторы со всей страны массово сочувствуют собаке и уже окрестили ее башкирским Хатико.

«Как жаль собачку, очень!»,

«Башкирский Хатико, новая версия»,

«Люди, любите животных! Они достойнее, чем мы»,

«Где зоопсихологи? Помогите собаке найти смысл жить»,

«Прямо как у Асадова: «Старик! Ты не знаешь природы: Ведь может быть тело дворняги, А сердце — чистейшей породы!»,

«Помогите ему снова обрести веру», — взывают они.

От судьбы не уйдешь

Фото: МЧС России

Подробности этой истории приводят в шок. По информации сразу нескольких Telegram-каналов, хозяин Белки не сумел избежать печальной участи своих близких. Провалившийся под лед хозяин башкирской Хатико на том же самом месте на реке семь лет назад простился с супругой и другом. Они тоже утонули на реке Уфа.

В конце октября в 2017 году Николай Халанчук переплывал реку на лодке. На борту были его жена и близкий друг. В том же районе в Караиделе судно перевернулось. Два пассажира и рулевой упали в ледяную воду и попытались выплыть, но, к несчастью, спастись удалось только Николаю.

Спустя семь лет печальный сценарий повторился, но в этот раз спасаться было уже некому. Водолазы обнаружили тело погибшего велосипедиста на глубине и подняли его наверх. Все надежды Белки на встречу с хозяином рухнули в один момент, вот только сама собака этого так и не поняла.

В соцсетях, тем временем, гадают, могло ли все произошедшее быть обычной случайностью, стечением обстоятельств или злым роком. Одни сходятся во мнениях, что житель Башкирии просто не смог уйти от судьбы. Другие уверены — Николай просто пренебрег элементарными правилами безопасности, за что и расплатился жизнью.

Корни уходят в прошлое?

Фото: МЧС России

Журналисты 5-tv.ru связались с оккультистом Андреем Харрисом, чтобы понять, какова вероятность, что гибель мужчины и всей его семьи была неслучайна или вовсе предопределена. В беседе с репортерами экстрасенс оказался категоричен — в случае с утратой башкирского Хатико наглядно прослеживается отголосок темного прошлого.

«Трагедия в Башкирии очень ярко характеризует пословицу — от смерти не уйдешь. С точки зрения магии и оккультизма внезапный, катастрофический уход из жизни имеет мистическую окраску. Корни стоит искать в некоторых событиях в прошлом.

Отчасти, это может быть прошлое воплощение человека, когда он посягал на чью-либо жизнь или вовсе совершил какое-то деяние, которое привело к гибели другого человека. Жизни таких людей будут забирать внезапно, в том числе, через различные тяжелые уходы. В том числе, через утопание в воде», — объяснил Харрис.

По словам экстрасенса, существуют и другие варианты развития событий. Трагический и внезапный уход человека, как в случае с жителем Башкирии, может быть продиктован проклятьем.

«Второй вариант, который всегда стоит рассматривать — различного рода проклятия. В современном мире люди любят пользоваться черной магией. Традиционно у таких ритуалов есть два исхода — тяжелые болезни, особенно если ритуал был сделан с особым гневом и ненавистью.

Когда события обретают такой оттенок, как в Башкирии, когда человек уже однажды был на пороге, когда находился в воде с женой и другом, когда лодка перевернулась, когда удалось спастись, а затем ситуация повторяется, это невольно наводит на мысль, что в этой истории нужно разобраться глубже. Это все не просто так. Через первую историю человеку показали, что он потерял близких. Почему? Потому что в прошлом воплощении был нарушен баланс. Человек сделал что-то, что привело к уходу из жизни других людей. Он находится на кармическом перепутье», — прояснил журналистам Андрей Харрис.

По словам эксперта, мужчина должен был извлечь из утраты близких урок и изменить свою жизнь, увидеть те знаки и услышать те сигналы, которые ему были посланы. Судя по всему, погибший знаков так и не распознал.

«Человек должен был узреть смысл и измениться. Ему дается какое-то определенное время дальше. Если он меняет взгляд на что-либо, кармический долг засчитывается и человек дальше живет. Если он взгляды не меняет и продолжает совершать какие-то поступки, снова и снова отказываясь принимать ту истину, то ему второй шанс не дают. Подобным образом, как это делал сам человек, его забирают. Это может прозвучать страшно, но такие вещи не случайны и в них всегда нужно разбираться», — вынес итоговый вердикт Харрис.

По словам экстрасенса, гибель владельца Белки могла быть «срежиссирована свыше», чтобы посмотреть, какой урок мужчина успел для себя извлечь.

Рефлекс Хатико

Фото: кадр фильма «Хатико: Самый верный друг», 2009 год

Есть много историй о том, как животные преданно и терпеливо ждут погибших хозяев. Некоторые из них приходят к своему счастливому завершению. Два года кошка Муська и пес Кузя жили в подъезде города Дзержинска. Все это время они ждали хозяев, которые то ли умерли, то ли уехали. Соседи, пишет сайт KP.RU, зверей не выгоняли, а подкармливали. Но никто не забрал животных домой и те ночевали на коврике под дверью, где жили раньше.

Позже история попала в соцсети — и Кузя с Мусей меньше чем за сутки нашли новых владельцев. Их забрала жительница того же города Юлия.

«Ночью мы увидели это объявление, а уже утром их забрали. У нас уже живут два кота и собака, и теперь наша семья стала еще больше», — рассказала девушка.

Счастливую концовку обрела и история новосибирского пса Мишки. Его хозяевами была пожилая пара, но супруги умерли из-за коронавируса.

Из-за утраты пес сильно похудел, тосковал и практически не слезал с куртки хозяина, оставшейся после его смерти. Родственникам собака оказалась не нужна, ее хотели усыпить, но тут вступились соседи. Кормили, гуляли, но забрать его не могли. Усилия неравнодушных людей были вознаграждены: спустя два года пес нашел свой новый дом.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Ленобласти мужчина-диабетик погиб от когтей кота.