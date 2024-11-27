«Гонки демонов»: почему принц Уильям избегает семью Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Его смущает одна привычка родственников супруги.

Принц Уильям избегает встреч с членами семьи Кейт Миддлтон из-за их любви к карточным играм. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на откровения королевского биографа Кристофера Андерсена.

По его словам, во время семейных сборов Миддлтоны не прочь сыграть в карточную игру «Гонки демонов». Она не очень хорошо дается принцу Уильяму, он постоянно проигрывает. Причем наедине с супругой старший сын короля Британии Карла III может сыграть, но не с ее родственниками.

«Карточные игры Миддлтон настолько жаркие и всепоглощающие, что Уильям находит оправдания, чтобы не втягиваться в них. Но вдали от своих родственников, которые стремятся победить любой ценой, Уильям никогда не уклонялся от состязания с Кейт», — говорится в публикации.

Прежде биограф раскрыл секрет любви Миддлтон и принца Уильяма. По его словам, их сблизило специфическое чувство юмора, которое помогает им сохранять любовь после 13 лет семейной жизни. Андерсен считает, что шутки Кейт и Уильяма придутся по вкусу поклонникам старых британских комедий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что больная раком Кейт Миддлтон появится на публике.