«Идеальный шторм»: экономисты объяснили рост доллара и евро к рублю

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ru

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С чем связан резкий скачок и чего стоит ждать в ближайшее время?

По состоянию на 27 ноября курс доллара на бирже превысил 110 рублей, евро вырос до 119. В последний раз таких значений зарубежная валюта достигала в марте 2022 года.

С чем связан резкий скачок, будет ли курс расти дальше и когда ждать стабилизации рубля, 5-tv.ru рассказали экономисты.

Курс доллара растет из-за игр спекулянтов

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков напомнил, что курс рубля часто падает в предновогодний период, если судить по предыдущим годам. К тому же, валютные скачки связаны со спекулятивными играми.

«Я думаю, что спекулянты вновь воспользовались такой возможностью и поиграли на ослаблении российского рубля. В целом, я думаю, что тут вообще сочетание факторов: относительно невысокие цены на нефть, некоторая слабость российского фондового рынка», — подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, российский рубль сейчас сильно недооценен, и в долгосрочной перспективе он будет только укрепляться.

«У РФ, Центробанка и исполнительных органов власти есть самый большой набор инструментов, как ограничить рост иностранной валюты к российскому рублю, стабилизировать его», — считает экономист.

Чирков убежден, что стабилизацию российского рубля к доллару можно будет увидеть в ближайшие две недели.

«Я думаю, что при действующих мерах по снижению инфляции курс доллара, безусловно, стабилизируется и даже начнет снижаться. На самом деле в России очень много делают для того, что снизить инфляцию и стабилизировать курс рубля. У нас действуют достаточно высокие процентные ставки, то есть российская валюта становится дороже», — отметил экономист.

При этом эксперт не исключил, что для стабилизации рубля могут быть приняты и дополнительные регулятивные меры.

Падение рубля зависит от проблем с российским экспортом Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; личный архив Андрея Бархоты; 5-tv

На прошлой неделе США расширили список антироссийских санкций, включив в них, в том числе Газпромбанк. По словам экономиста, кандидата экономический наук Андрея Бархоты, это — один из главных факторов падения рубля по отношению к доллару.

«Мы видим, что в последний санкционный список от США вошел, например, Газпромбанк. Из-за этого может быть реакция в части российского экспорта. Это может спровоцировать снижение физических объемов экспорта российского газа и российской нефти», — сказал Бархота.

Он отметил, что эти события также связаны с существующей эскалацией, которую организовал Запад. Это провоцирует Россию на увеличение расходов на оборону.

«В результате возникает такой „идеальный шторм“. Ситуация аномально высоких процентных ставок, падающего рубля и высокого уровня неопределенности», — заявил экономист.

В то же время на валютном рынке активизируются спекулянты, которые пытаются запастись валютой на случай дальнейшей девальвации рубля, заключил Бархота.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ и Казахстан реализовали свыше 90 проектов на сумму более $18 млрд.