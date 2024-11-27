«Растут расходы бюджета»: Ковальчук указал на последствия высокой ключевой ставки

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Председатель Счетной палаты отметил, что произошли изменения в условиях функционирования экономики России.

Сохранение ключевой ставки на высоком уровне ограничивает инвестиционные возможности бизнеса и приводит к росту расходов федерального бюджета. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Он указал на изменения в условиях функционирования экономики РФ. В частности, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку на два процентных пункта. Таким образом реализовался риск, о котором Счетная палата предупреждала в своем заключении, сказал Ковальчук.

«Сохранение ключевой ставки на таком высоком уровне ограничивает инвестиционные возможности бизнеса и приводит к росту расходов федерального бюджета, в том числе расходы на обслуживание государственного долга и на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам», — заявил он.

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На заседании в октябре ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21% годовых. Этот показатель стал максимальным с момента изобретения инструмента в 2013 году. Как позднее заявлял вице-премьер Александр Новак, после повышения ключевой ставки инфляция замедлилась до 8%.

Сообщалось, что на заседании в декабре Центробанк может вновь поднять ключевую ставку. Такие шаги предпринимаются из-за того, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза. Ужесточением кредитно-денежной политики регулятор пытается вернуть инфляцию в рамки ожидаемого прогноза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал не думать о повышении ключевой ставки ЦБ. По словам министра, если о чем-то много размышлять — сбудется.