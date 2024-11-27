Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Российские средства ПВО за два часа уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«27 ноября с 08:30 до 10:30 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что за три дня ВСУ нанесли два удара ракетами ATACMS по территории РФ.