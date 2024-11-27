Число жертв атаки ВСУ на автобус в Новой Каховке возросло до пяти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/

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Украинские боевики нанесли удар по мирному городу накануне.

Число жертв атаки Вооруженных сил Украины на автобус в Новой Каховке возросло до пяти. Об этом сообщил глава города в Херсонской области Виталий Гура в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что увеличилось число пострадавших в результате обстрела до 21.

Атака ВСУ на автобус с людьми в Новой Каховке произошла во вторник, 26 ноября. Как уточнял губернатор Владимир Сальдо, боевики применили 120-миллиметровые минометы. Тогда сообщалось о четырех погибших и 13 пострадавших. Семьям погибших будет оказана необходимая поддержка.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчеты дронов «Суперкам» вскрыли пункты дислокации и технику ВСУ. Противник был уничтожен системой «Град»