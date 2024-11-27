Мертвые души: работники детского сада зарабатывали на несуществующих детях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

В Тюменской области выявили факт мошенничества в дошкольном учреждении. Об этом сообщило управление ФСБ.

Директора детского сада в городе Сургут обвиняют в присвоении бюджетных средств. Кроме него в список подозреваемых входят заведующий и еще пятеро сотрудников учреждения.

По версии следствия, подозреваемые использовали свое служебное положение для получения личной выгоды. В период с 2020 по 2024 год работники заведения подавали ложные сведения о том, какое количество детей посещает их учреждение. Это позволило незаконно получить бюджетные средства в объеме 80 миллионов рублей от национального проекта «Демография». Также были фиктивно трудоустроены работники. Зарплату, которая им начислялась, обвиняемые тратили на личные цели.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

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