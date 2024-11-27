Разорвало на части: очевидец рассказал о взрыве автомобиля в Одинцово

Машину такси разорвало на части при подрыве в Одинцово

Фото, видео: 5-tv.ru

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ЧП произошло во дворе жилого дома.

Машину такси разорвало на части в результате взрыва во дворе дома в ЖК «Лайково», расположенного в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом рассказала очевидец пожара Елена в беседе с 5-tv.ru.

«Машина такси загорелась, но никто не знает причины. Произошел взрыв, машину разорвало. Хозяин вышел (из дома. — Прим. ред.). Приехали уже полиция, скорая. Что дальше — я не знаю. Оцепили этот район. Наверно, его забрали с собой», — сказала она.

Елена отметила, что хозяин автомобиля проживает в 20-м доме. Вероятно, он отработал смену, приехал ночью домой, поставил машину, а утром произошел взрыв. Из-за чего он случился — неизвестно. По словам женщины, это Skoda Rapid, работающая на бензине.

Ранее 5-tv.ru писал, что в подмосковном Одинцово возле жилого дома взорвалась машина. Легковой автомобиль был пустой, пострадавших нет. На месте происшествия работают следователи.