Эксперты Росстата назвали самый дорогой новогодний салат 2025 года

Росстат: самым дорогим салатом на новогоднем столе в 2025 году будет оливье

Фото, видео: 5-tv.ru

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Также специалисты указали, какое из популярных блюд получится наиболее бюджетным.

Самым дорогим салатом на новогоднем столе россиян в этом году будет «Оливье». Порция легендарного блюда на четверых человек обойдется в 553 рубля. Рейтинг праздничных салатов составил Росстат.

На второй позиции и почти в два раза дешевле — «Мимоза». Далее следует «Селедка под шубой». Замыкает список самый бюджетный из классических — салат «Столичный».

Из ключевых ингредиентов новогодних блюд, по сравнению с прошлым годом, в цене потеряла только курица. Другие продукты, такие как колбаса и селедка, подорожали. А сильнее всего выросла стоимость картофеля. Он на 65% дороже, чем год назад.