Такого не было век: на Благовещенск обрушилась «снежная буря столетия»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Нарушено авиасообщение, отменено движение пригородных автобусов.

Благовещенск в Амурской области накрыла снежная «буря столетия». Осадки не прекращаются несколько дней, и их уже выпало столько, что побит столетний рекорд.

Жизнь в городе буквально парализована — общественный транспорт работает с перебоями, междугороднее автобусное сообщение приостановлено.

Кроме того, несколько самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Также на вылет задерживаются рейсы из Благовещенска. За разгулом стихии следит корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Движение на дорогах парализовано, автобусы не ездят. Те, что все-таки выходили на маршрут, застряли в сугробах. Выталкивать пришлось самим пассажирам. На остановках в ожидании транспорта люди стояли почти час.

«Видим количество людей на остановках. Народ не может доехать. Вот так люди с окраин едут в центр, из центра — на окраины работать. И народа довольно много», — сообщил житель Благовещенска.

Некоторые отважились идти на работу пешком. И это несмотря на ветер. А он настолько сильный, что сносит снег с крыш домов. Такого снегопада в Амурской области не было целый век, говорят синоптики.

Осадков так много, что не выдержала крыша физкультурно-оздоровительного комплекса в Свободном. Рухнула от тяжести. Благо была ночь, зал пустовал, и никто не пострадал.

Непогода стала испытанием для автовладельцев. Им пришлось откапывать свои машины и самим же расчищать дороги.

«Вот еще один. Чистил-чистил, попытался, проехал два метра. И назад машину поставил. И так все. Вот там пытаются откапывать, но оно бесполезно», — рассказала жительница Благовещенска.

«В такую погоду у меня лег двигатель на автомобиле. И вот под замену сейчас», — заявил житель Благовещенска Денис Солдатов.

Школы временно перешли на дистанционное обучение. В соцсетях жители пишут, что в некоторых хозяйственных магазинах раскупили лопаты — люди бросились на помощь дворникам.

«Вот пригнал свою технику, чтобы во дворе почистить снег. Уже надоело смотреть, как люди буксуют», — заявил дворник Павел Журавлев.

Синоптики заявляют, что это еще не предел: в регионе разгулялся циклон и снегопады продлятся еще несколько дней.