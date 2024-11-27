Путин распорядился установить в России День морской пехоты

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Профессиональный праздник будет отмечаться 27 ноября.

В России установлен День морской пехоты, он отмечается 27 ноября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ обнародован на интернет-портале правовой информации.

«Установить в Вооруженных сила Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», — говорится в нем.

Указ российского лидера вступает в силу со дня его подписания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что морские пехотинцы никогда не бросают в беде своих сослуживцев. Об этом рассказал герой СВО Алексей Дугин. Он также поздравил всех сослуживцев с профессиональным праздником.