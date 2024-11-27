«Должен уйти в отставку»: кто в Раде хочет избавиться от министра обороны Украины

Фото: Ida Marie Odgaard/ТАСС

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Тяжелое положение ВСУ в зоне спецоперации и проблемы с боеприпасами заставляют депутатов сомневаться в компетентности военного руководства страны.

Проект постановления об отставке министра обороны Украины Рустама Умерова поступил в Верховную раду 26 ноября. Инициатором и автором запроса выступил нардеп Алексей Гончаренко*. Об этом он написал в своем Telegram-канале

Прежде он уже указывал на ошибки военного руководства страны и призывал уволить каждого его представителя. По словам Гончаренко, аргументов в пользу этого решения достаточно. В их числе бедственное положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, проблемы с боеприпасами, а также скандал с бракованными минами.

Депутат также критиковал новый «план стойкости», разработанный лидером киевского режима Владимиром Зеленским. В личном блоге он съязвил, что это только очередное «бла-бла-бла». Что же касается Умерова, нардеп убежден, что его необходимо снять с должности. А потом — возбудить уголовное дело и добиться «конкретных приговоров».

«Умеров должен уйти в отставку. Зарегистрировал постановление об увольнении министра обороны Украины», — заявил политик.

Тем временем и западные партнеры постепенно меняют свое отношение к вопросу поддержки Украины. Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в американском Госдепе пообещали поддержать Зеленского, если он захочет начать мирные переговоры с Россией.

* — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.