Как половина футбольного поля: готовится к пуску ракета «Союз 2.1а»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Длина всей конструкции в собранном виде — почти 50 метров.

На космодроме Восточный собрали ракету-носитель «Союз». Об этом сообщили в Роскосмосе.

Ступени, подобно конструктору, соединили в огромном ангаре. Длина всей конструкции в собранном виде составляет почти 50 метров — это как половина футбольного поля. Пока ракета находится в горизонтальном положении. Но уже сегодня ее выкатят на стартовую площадку — и начнутся пред-полётные проверки. Запуск «Союза» запланирован на эту субботу, 30 ноября.

Ракета выведет на орбиту космический аппарат «Кондор». Это спутник, предназначенный, в первую очередь, для решения сельскохозяйственных задач. Он также способен отслеживать обстановку в зоне стихийных бедствий. Например, во время паводков или лесных пожаров.

Первый спутник серии был запущен с космодрома Восточный 27 мая 2023 года. Серия спутников «Кондор-ФКА» должна включать в себя два аппарата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета «Союз» вывела на орбиту два спутника «Ионосфера-М». Успешный пуск был совершен на космодроме «Восточный». На орбиту доставили больше полусотни аппаратов. В их числе — спутники, которые позволят наблюдать за ионосферой Земли.