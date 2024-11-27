«Надо думать об обратном»: Силуанов дал россиянам совет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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По словам министра, если о чем-то много размышлять — сбудется.

Очень необычный способ повлиять на размер ключевой ставки в России сегодня предложили в правительстве. За этим показателем сейчас следят очень многие жители страны, а вот по мнению министра финансов Антона Силуанова, внимания этому надо уделять поменьше. И вот как он это объяснил:

«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий. Знаете, когда думаешь много об этом — сбывается. Поэтому надо думать об обратном».

В октябре Центробанк повысил этот показатель до рекордных 21%, а возможное снижение в лучшем случае пообещали в марте будущего года.

При этом регулятор не исключает вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что будет с ключевой ставкой в 2025 году. Центробанк продолжает предпринимать меры для сдерживания инфляции в России.