«Всего лишь бизнес»: Трамп начал торговую войну или работает чужими руками?

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Капитал уже огромным валом катится из ЕС в США.

Взаимовыгодный принцип сотрудничества и в сфере безопасности, и политики — это то, что отличает российский подход от американского. Новый избранный президент Штатов Трамп сегодня сделал заявления, подтверждающие, что он планирует развязать полноценную экономическую войну. Тут удивительно, кто пострадает первый. Пошлины вводятся против самых верных партнеров Вашингтона — Канады и Мексики.

Хотя это укладывается в экономическую стратегию США: Европу растаскиваем сейчас, впереди соперник-Китай. Тему продолжил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

До вступления в должность Трамп анонсирует торговую войну с Мексикой и Канадой. Говорит сразу же введет огромные тарифы, 25-процентные пошлины на все их товары. И все это под предлогом — борьбы с наркотрафиком и мигрантами:

«Этот тариф будет действовать до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не прекратят это вторжение в нашу страну! И Мексика, и Канада обладают абсолютным правом и властью, чтобы легко решить эту давно назревшую проблему».

Трамп либо станет первым лидером в истории, который борется с наркоторговлей пошлинами, либо его замысле совсем в другом. Если посмотреть на отчеты за прошлый год, то становится понятно, что для Мексики и Канады Штаты — основной зарубежный рынок сбыта их продукции: 79% всего экспорта Мексики приходится на США. У Канады чуть меньше —я 77%.

Канадские и мексикаские компании, вероятно, не захотят терять американский рынок и могут просто перенести свое производство в США. В этом случае прибыль останется, а в США снизится безработица — одно из главных предвыборных обещаний Трампа. Получается, все в выигрыше,? Кроме самих Канады и Мексики, чьи экономики будут поставлены на колени.

«Мы должны признать, что вести дела по-старому уже не получится, у нас есть тот, кто рассматривает наши особые отношения между Канадой и Соединенными Штатами всего лишь как бизнес», — считает Перрин Битти, бывший президент и генеральный директор канадской Торговой палаты.

Все то же самое сейчас уже происходит с Европой. но по другой причине. крупнейшие немецкие автоконцерны — BMW, Volkswagen, Mercedes — спешно открывают производства в США, закрывая их в германии, потому что Вашингтон предлагает хорошие субсидии, да и ресурсы не такие дорогие, как в Европе. Подрыв Северных потоков сделал свое дело. Если будут еще и пошлины, европейцев это добьет окончательно.

«Одно понятно, что если Трамп начнет новую торговую войну, накладывая на все тарифы, это не поможет мировой экономике. Это создаст сложности всем, начиная с самих американцев», — насторожился глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Капитал уже огромным валом катится из ЕС в США. По словам Урсулы Фон дер Ляйен, отток — 300 миллиардов евро в год. Европе не хватает денег для развития. Экономисты в торговой войне Трампа видят большой передел мировой экономики.

«Россия также получает выгоду от того, что будет в целом в политике Трампа. Делается ставка на разрушение европейской промышленности. Наш промышленный подъем особенно видно по химической промышленности, по производству удобрений, которые мы наращиваем поставки в ЕС, несмотря на все санкции. Здесь появятся дополнительные возможности для расширения российской индустрии обрабатывающего сектора», — полагает экономист Василий Колташов.

Своим главным врагом в торговой войне Трамп всегда называл Китай, но по нему решил ударить куда меньше, чем по союзникам в лице Канады и Мексики. Поднебесной грозит пошлина лишь в 10% — тоже якобы за наркотики, которые идут оттуда. В Пекине уверены, что на самом деле Трамп просто хочет за их счет реализовать еще одно свое предвыборное обещание

«Нет, я думаю, эти две вещи совершенно не связаны между собой, потому что проблема наркомании и фентанила для США и Китая общая. Просто, введя тарифы, Трамп сможет снизить подоходный налог. Поэтому я считаю, что связи с фентанилом здесь нет», — считает политолог Эндрю Люн.

Экспорт из КНР в США ещё в прошлом году сократился на 13%. У Китая хватает торговых партнеров — это и страны АСЕАН и Европа? и Россия. А вот Мексике и Канаде придется как-то выкручиваться.

Трамп утверждает, что его план по введению высоких торговых тарифов приведет к сокращению дефицита федерального бюджета, снижению цен на продукты питания и созданию новых рабочих мест в США. В сентябре он клялся вернуть целые отрасли промышленности в свою страну. Теперь понятно, что для этого он решил перекроить всю мировую торговлю под девизом борьбы — с наркотрафиком и мигрантами.