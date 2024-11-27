Высшая лига: звезды на красной дорожке сериала «Первый номер»

Вечер можно считать прекрасным, если он проведен с нашими артистами, а если мы еще и расскажем вам о последних новостях — вы точно будете в восторге. Какая же красная дорожка без светских сплетен?

Как Иван Макаревич отдыхает, какой язык выучил сын Нино Нинидзе, за что осудили Иду Галич, как изменился Слава Копейкин — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.