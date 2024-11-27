Высшая лига: звезды на красной дорожке сериала «Первый номер»

Гевондян Каринэ 87 0

Вечер можно считать прекрасным, если он проведен с нашими артистами, а если мы еще и расскажем вам о последних новостях — вы точно будете в восторге. Какая же красная дорожка без светских сплетен?

Как Иван Макаревич отдыхает, какой язык выучил сын Нино Нинидзе, за что осудили Иду Галич, как изменился Слава Копейкин — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Павел Деревянко и его возлюбленная Зоя Фуць. На вопрос о женитьбе, актер начал морщиться. Может, все-таки «лучшая женщина» не такая уж и идеальная?

1/12 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Александра Бортич, как всегда, блистала ярче всех. Однако, разговаривать отказалась. Только изредка поглядывала на Копейкина: понравился или нет — вот в чем вопрос.

2/12 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

А вот и герой-любовник — Слава Копейкин. На дорожке вел себя серьезно: непривычно видеть актера таким повзрослевшим.

3/12 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Евгений Стычкин и его феноменальный танец робота на дорожке впечатлил всех. Артист был откровенен: рассказал как справляется с хандрой — уходит в себя.

4/12 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Чего не скажешь о Seville: певица снова оставила в неведении журналистов, не ответив на вопросы о личной жизни. Должно быть, у них с TONI негласное правильно — не говорить друг о друге.

5/12 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

А вот на Иду Галич обрушился хейт на этой премьере — размер груди не устроил. Но, видимо, телеведущую это мало интересовало: артистка как всегда была улыбчива и приветлива.

6/12 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

А вот новоиспеченная парочка русского шоу-бизнеса уже полюбилась публике. Тимур Родригез и Катя Кабак все чаще стали появляться вместе. Любовью веет так сильно, что пара кроме друг друга больше ни с кем не общались.

7/12 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Евгений Цыганов и незаменимая классика — идеальное сочетание. Актер рассказал, что уже давно не пьет, а его роли пьяниц и циников — просто работа и не имеет с ним ничего общего.

8/12 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Александра Ребенок хоть и опоздала на дорожку, но выглядела сногсшибательно. Пообщавшись с Верником-младшим, направилась к выходу. Занятая дама, ничего не скажешь.

9/12 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Красоту Нино Нинидзе тяжело скрыть, даже серый наряд совсем не испортил образ девушки. Актриса похвасталась достижениями сына: он уже выучил английский и готов перейти к испанскому.

10/12 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Егор Корешков со своей женой — Дарьей Авратинской. Супруги поделились — после новогодней ночи планируют пару дней доедать запасы и отдыхать. Звучит привлекательно, правда?

11/12 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Иван Макаревич собственной персоной! Актер и, с недавних пор режиссер, сегодня был как никогда общителен. Записываем, девочки: и готовить умеет, и спортом иногда занимается, и к психологу ходил. Мечта — не иначе!

12/12 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов