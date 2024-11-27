Токаев обозначил основные темы переговоров с Путиным в Астане

Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

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Президент обратил внимание на то, что страны объединяет самая протяженная в мире сухопутная граница.

В ходе предстоящей встречи в Астане российский президент Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудят обширный круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях. Об этом лидер Казахстана сообщил в своей статье, которая опубликована в «Известиях».

«Планируем также обговорить дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных структур, а также обменяться мнениями о мировой ситуации», — написал президент.

Мировая ситуация, как заметил Токаев, стала критической по уровню напряженности.

Он указал, Казахстан и Россию объединяет самая протяженная в мире сухопутная граница, которую он назвал границей «вечной дружбы и подлинного добрососедства». В приграничных регионах по обе стороны границы живут порядка 32 миллионов человек. Российские и казахстанские территории, о которых идет речь, вносят вклад в укрепление отношений двух государств, заметил Токаев.

«Поэтому важным пунктом программы визита станет совместное участие глав государств в работе XX Форума межрегионального сотрудничества», — подчеркнул президент Казахстана.

Подробнее читайте в статье Касым-Жомарт Токаева.