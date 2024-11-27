Путин указал на развитие сотрудничества РФ и Казахстана по всем направлениям

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Российский лидер сообщил, что они сообщил, что они с Касым-Жомартом Токаевым ориентированы на создание благоприятных условий для кооперации Москвы и Астаны.

Сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Об этом российский лидер Владимир Путин написал в статье для «Казахстанской правды», его слова приводит Кремль.

«Наше партнерство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. Народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что товарооборот России и Казахстана за девять месяцев текущего года уже превысил 20 миллиардов долларов. Он считает эффективным экономическое сотрудничество РФ и Казахстана: оно приносит ощутимую выгоду обеим странам.

Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные отношения с Казахстаном, пишет российский лидер.

«О высоком уровне межгосударственных связей свидетельствуют сложившиеся у нас с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым за годы совместной работы тесные и добрые личные отношения. Регулярно созваниваемся и встречаемся в различных форматах. Постоянно „сверяем часы“ как по актуальной двусторонней тематике, так и по вопросам региональной и глобальной повестки дня, намечаем новые планы на перспективу», — говорится в статье.

По словам президента, партнерство России и Казахстана выстраивается на принципах равноправия и уважения интересов друг друга.