Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

Фото: www.globallookpress.com/Marwan Naamani

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Договор вступит в силу утром 27 ноября.

Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане. Оно вступит в силу в среду, 27 ноября, в 10.00. Об этом сообщил 12 канал израильского телевидения.

«Кабинет министров одобрил прекращение огня с Ливаном, оно вступит в силу завтра в 10.00 утра (11.00 мск)», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в обращении к нации, что представит на утверждение военно-политического кабинета соглашение о прекращении огня с Ливаном.

«Сегодня вечером я представлю кабинету план прекращения огня в Ливане… Мы сохраняем полную свободу военных действий в согласии с США. Если „Хезболла“ нарушит соглашение, попытается вооружиться, построить инфраструктуру или запустить ракету, мы нанесем удар», — заявил Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль подвергся массированной атаке со стороны Ливана.