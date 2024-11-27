«Живет какими-то инстинктами»: нарколог раскрыл неудобную правду об алкоголе

Фото: @ РИА Новости/Григорий Сысоев

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Ухудшение памяти и снижение концентрации — первые симптомы разрушения организма.

Алкоголь разрушает организм человека вне зависимости от количества выпитого. Об этом врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал в беседе с «Радио 1».

«Алкоголь — нейротоксин, который убивает нейроны головного мозга, воздействует на центральную и периферическую нервную систему», — объяснил специалист.

Казанцев отметил, что даже десять граммов наносят внутренним органам непоправимый урон. Постепенно начинает ухудшаться мышление, память, снижается концентрация внимания. Более тяжелая стадия проявляется в «перевоплощении» человека в животное. Вся деятельность «пропитого тела» сводится к круговороту принятия пищи, ее переработке и сну.

«Через влияния на нервную систему возникает полинейропатия, когда человек уже ходить не может совсем. И, соответственно, это приводит к деградации, к тому, что человек уже живет какими-либо инстинктами», — пояснил эксперт.

Врач-нарколог акцентировал внимание на том, что употребление алкоголя существенно повышает риск различных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, а также может приводить к образованию тромбов и внутриорганическим кровотечениям. Немалые страдания переносит печень, которая в прямом смысле слова разрушается от действия токсинов и медленно умирает.

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