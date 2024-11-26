Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Татарстане

Фото: Tekegram/Официальный канал Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан/gibddtatarstan

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Предварительно, один из водителей выехал на встречку.

Три человека погибли при столкновении грузовика с легковым автомобилем на трассе в Татарстане. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции МВД по республике.

Смертельное ДТП произошло на 53 километре автодороги «Чистополь-Нижнекамск» в Нижнекамском районе вышеупомянутой республики. На данный момент до конца не известно, что именно произошло. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель транспортного средства ВАЗ, который по неустановленным причинам оказался на встречной полосе.

«В результате водитель и два пассажира ВАЗа скончались на месте», — сказано в сообщении ведомства.

На месте происшествия в настоящее время работают специализированные службы, которые занимаются расследованием. Они в кратчайшие сроки намерены установить все подробности случившегося, что даст возможность понять, какие факторы способствовали этой ужасной трагедии.

Представители Госавтоинспекция МВД по Республике напомнили местным жителям, а заодно и всем автовладельцам, о важности соблюдения правил дорожного движения для сохранения жизни. Любое неверное и плохо обдуманное действие может привести к крайне печальным последствиям.

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