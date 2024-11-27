«Царь ИИ»: Трамп выступит с новой неожиданной инициативой

Фото: Reuters/Брайан Снайдер

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Разговоры о внедрении важной государственной должности среди республиканцев ходят давно.

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп активно занимается формированием будущей администрации. Ходят слухи, что он планирует создать должность «царь искусственного интеллекта». Об этом сообщил источник Axios.

Человек, который займет такую должность, будет контролировать государственные и частные ресурсы для обеспечения лидирующей роли США в развитии технологий ИИ. Также уточняется, что это решение пока не принято окончательно.

Предположительно, кандидатов на этот пост могут предложить будущие члены администрации Трампа миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами. Оба бизнесмена имеют опыт взаимодействия с искусственным интеллектом.

Идею о введении должности «царя ИИ» Трамп и его приближенные обсуждали еще во времена президентской гонки. По планам республиканцев, новые технологии позволят добиться повышения эффективности государственного аппарата, в частности избавив его от лишних расходов, мошенничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск считает истребители F-35 неудачными из-за требований к их разработке.