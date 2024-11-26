«Я вся в судах»: Алана Мамаева пожаловалась на мизерные алименты от экс-супруга

Мамаева заявила, что бывший муж выделяет на их дочь всего десять тысяч рублей

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Модель и блогер обвинила бывшего мужа Павла Мамаева в том, что он все имущество переписал на новую жену, а сам «прикинулся» безработным.

Экс-футболист Павел Мамаев платит на содержание своей дочери Алисы от Аланы Мамаевой всего десять тысяч рублей в месяц. Об этом модель и блогер заявила в беседе с Ассоль.

По словам Мамаевой, бывший супруг все свое имущество переписал на новую жену — Надежу Санько. А его самого признали безработным.

«У меня две истории с разводами. Я вся в судах. У меня суды идут уже три года. У нас была история с дележкой имущества, которая до сих пор идет, с историей переоформления на родственников. Сейчас бывший муж платит алименты десять тысяч рублей, и это не суд постановил, он сам так решил. Это минимальная какая-то сумма. Потому что он якобы безработный. Он все переоформил на новую жену, якобы у него нет работы», — пожаловалась Мамаева.

Про алименты в десять тысяч рублей от Мамаева блогер уже рассказывала в июле Алене Жигаловой. Тогда она посетовала, что бывший муж выиграл в реалити-шоу десять миллионов рублей и всего один миллион из них выделил дочери, хотя «мог бы все отправить».

Мамаева считает, что имеет право на финансовую поддержку от экс-футболиста, ведь она не только одна воспитывает их дочь, но и в браке с ним прощала ему все: от измен до дебошей в общественных местах.

Футболист и модель развелись в 2021-м году после восьми лет семейной жизни, когда Мамаев ушел к подруге модели. По словам Аланы, муж регулярно изменял ей, в чем не стеснялся ей признаваться. На вопрос, любит ли он любовницу, он запросто отвечал, что любит обеих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алана Мамаева показала своего нового ухажера.