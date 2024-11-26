В Ростехе назвали причину возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье

Ростех: причиной возгорания Sukhoi Superjet 100 в Анталье мог стать сдвиг ветра

Фото: Aviaincident

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Для расследования случившегося создана специальная комиссия.

Причиной инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи мог стать сдвиг ветра. Об этом 5-tv.ru заявили в Ростехе.

«Имеющаяся на сегодняшний день информация позволяет говорить следующее: в аэропорту Антальи были неблагоприятные метеорологические условия, самолет попал в сдвиг ветра и совершил жесткую посадку», — подчеркнули в корпорации.

Там добавили, что левый двигатель воздушного судна, предположительно, получил серьезный удар при посадке, в результате чего часть топлива из него вытекла и воспламенилась на взлетно-посадочной полосе.

Точную причину инцидента озвучит специальная комиссия, которая уже сформирована, заключили в Ростехе.

Накануне самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» загорелся в турецкой Анталье после грубой посадки. Капитан воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам. На борту находились шесть членов экипажа и 89 пассажиров. Всех успели экстренно эвакуировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил дело по факту возгорания Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи.