Мурашко рассказал об успехах российской медицины в борьбе с инфарктами

Фото, видео: 5-tv.ru

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Результат достигнут во многом благодаря программе по обеспечению пациентов бесплатными лекарствами.

В России на треть сократилось количество повторных инфарктов, а число смертей от них уменьшилось на 77%.

Глава Минздрава Михаил Мурашко на Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов подчеркнул, что такой результат достигнут во многом благодаря программе по обеспечению пациентов бесплатными лекарствами.

Министр здравоохранения добавил, что в будущем программу расширят, она охватит новые группы пациентов, которые перенесли сосудистые болезни.

С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения пациентов, в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как молоко влияет на риск развития инфаркта у женщин.