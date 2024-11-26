Минобороны: за три дня ВСУ нанесли два удара ракетами ATACMS по территории РФ

Фото: Минобороны РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Украинские боевики применили западное оружие при атаке на Курскую область.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние три дня дважды нанесли удары дальнобойным западным оружием по территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, 23 ноября боевики нанесли удар ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Локтеевки. Три ракеты были уничтожены в ходе противоракетного боя расчетом ЗРПК «Панцирь», две достигли цели.

В результате удара повреждена радиолокационная станция. Сообщается о пострадавших среди личного состава.

Также с применением западного дальнобойного оружия 25 ноября был атакован аэродром Курск — Восточный в районе Халино. Были сбиты семь ракет, одна достигла цели.

«В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ подчеркнули, что готовят ответные действия на атаки.

Вечером 21 ноября российский лидер Владимир Путин выступил с обращением. Президент РФ напомнил, что западные страны разрешили киевскому режиму наносить удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Москва неоднократно предупреждала, что подобный шаг будет расцениваться как эскалация конфликта.

В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли комбинированный удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия работает над целой линейкой ракет средней и меньшей дальности.