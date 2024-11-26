Не видит текста: Элтон Джон не может закончить работу над новым альбомом

Фото: www.globallookpress.com/ I-Images

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Британский певец рассказал о состоянии своего здоровья.

Сэр Элтон Джон, британский музыкант, пианист, певец и композитор, не может закончить работу над новым альбомом из-за слепоты. Об этом он заявил в передаче Good Morning America.

Джон признался, что уже четыре месяца плохо видит левым глазом. Также у него есть проблемы и с правым. Как отметил певец, он может давать интервью, но не в силах записывать песни в студии, потому что не видит текста.

В начале сентября Элтон Джон рассказывал, что частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекции. Тогда он говорил о медленном процессе восстановления. При этом заверял: «мне становится лучше».

Элтон Джон был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году. По версии музыкального журнала Rolling Stone, он занимает 49-ю строчку списка величайших музыкальных исполнителей. За более чем 50 лет, проведенных на сцене, певец выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 миллионов копий.

В числе наград знаменитости —пять статуэток «Грэмми», два «Оскара» и два «Золотых глобуса». В 1995-м он был назначен Командором Ордена Британской империи, в 1998-м за благотворительную работу королева Елизавета II посвятила его в рыцари.

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