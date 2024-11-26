Полный набор: невестка певицы Валерии раскрыла пол второго ребенка

Фото: Instagram*/lianashulginaa

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Молодые родители устроили гендер-вечеринку, чтобы узнать такую важную информацию в торжественной обстановке.

Сын и невестка певицы Валерии узнали пол своего будущего ребенка — у пары родится мальчик. Этой новостью в своем Telegram-канале поделилась Лиана, супруга Арсения Шульгина, младшего наследника артистки.

Она опубликовала видео с гендер-вечеринки, где тайна раскрылась. Ведущим мероприятия был рэпер Баста. Он дал обратный отсчет, а потом на счастливую пару посыпались синие конфетти.

Незадолго до мероприятия Шульгины признавались в том, что с нетерпением ждут этого момента и уже считают часы и минуты.

На празднике также присутствовали сама Валерия, Иосиф Пригожин и родители Лианы. Подписчики будущей мамы поспешили поздравить супругов в комментариях.

«Молодцыыы! Полный набор»,

«Ну супер, парень теперь, молодцы! Не останавливайтесь», — писали поклонники пары.

Арсений и Лиана уже воспитывают трехлетнюю дочь Селин. В прошлый раз малышка сделала им подарок на Новый год, родившись 1 января. Судя по всему, сын появится на свет уже в 2025-м.

Ранее 5-tv.ru писал том, что Иосиф Пригожин рассказал о крупных тратах на певицу Валерию.

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