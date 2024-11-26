«Ушел по-английски»: посла Великобритании вызвали в МИД России

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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В ФСБ ранее сообщили о высылке из страны одного из сотрудников британской дипмиссии за шпионаж.

Британского посла в России Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Видео прибытия дипломата в здание министерства на Смоленской появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что Кейси отказался от комментариев журналистам и молча прошел к дверям ведомства.

«Ушел по-английски, не став общаться со СМИ», — описал корреспондент «Известий» Игорь Балдин то, как повел себя при входе в здание МИД РФ вызванный туда Найджел Кейси.

Ранее стало известно о том, что сотрудника британской дипмиссии Уилкса Прайора высылают из России. Как сообщили в ФСБ, в работе дипломата выявили признаки разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности РФ.

Также сообщалось, что Уилкс лишен аккредитации за указание ложных данных при въезде в Россию. До этого он сменил в Москве высланных в августе шестерых британских разведчиков.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности высылки британских дипломатов из России.