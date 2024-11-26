Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели школьницы в загоне для свиней

Фото, видео: Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/t.me/krksledkom; 5-tv.ru

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Тело 17-летней девушки нашли с укусами животных.

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в гибели 17-летней девушки, тело которой нашли в загоне для свиней в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону в Telegram-канале.

«Установлено, что к гибели девушки может быть причастен житель деревни Ушканка Ужурского района, проживающий по соседству, причинивший девушке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание», — говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанный хотел убить скот. Сообщается, что с этой целью мужчина мог проникнуть в хозяйственную постройку, в которой и находилась девушка, и нанести ей телесные повреждения. С задержанным сейчас проводятся следственные действия.

О гибели 17-летней девушки стало известно в понедельник, 25 ноября. Ее труп нашли в селе Ушканка Ужурского района в загоне для свиней. Тело школьницы было покрыто укусами животных. Как сообщили в прокуратуре региона, девушка пошла кормить скот в хлев, но долго не возвращалась домой.

Ближе к полуночи ее начал искать друг — молодой человек обнаружил школьницу мертвой. Тело умершей отправили на экспертизу с целью выяснения точной причины смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появилась версия о смерти школьницы в загоне со свиньями. По версии следствия, девушка потеряла много крови после повреждения бедренной артерии.