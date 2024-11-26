В Петербурге пенсионерку нашли в ванне с кипятком

Пенсионерку из Колпино госпитализировали из ванны с ожогами II и III степени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Женщина живет одна.

В городе Колпино пожилая женщина едва не сварилась в ванне. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По информации собеседника, женщина 1945 года рождения проживала одна в квартире на улице Пролетарская. Ее едва удалось спасти, обнаружив в ванне, наполненной кипятком.

Пенсионерку госпитализировали в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести. В больнице у пострадавшей диагностировали ожоги II и III степени на ягодицах и ногах.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии, которая произошла в городе Бокситогорск 15 сентября. Молодая мать решила искупать своего семимесячного ребенка, посадила его в ванну, оборудованную специальным надувным кругом с ремнями безопасности, а затем ненадолго отлучилась.

Когда жительница Ленобласти вернулась в ванную комнату, ее ребенок лежал лицом в воде. Прибывшие на место трагедии медики смогли только зафиксировать смерть малыша. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».