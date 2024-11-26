Все должно быть в меру: к чему приводит чрезмерный уход за кожей

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые вещества в косметических средствах необходимы только дозированно.

Чрезмерный уход за кожей может сделать только хуже. Об этом рассказала изданию Lenta.ru бьюти-эксперт, генеральный директор бренда натуральной косметики Елена Носкова.

По ее словам, мода на гиперуход сменяется на так называемый скинимализм, то есть минимальное использование уходовой и вдумчивое применение декоративной косметики. И это не случайно, ведь чрезмерный уход может только ухудшить состояние кожи.

Некоторые вещества, входящие в состав средств, можно использовать лишь в строгих дозировках из-за того, как они воздействуют на нашу кожу. Например, ретинол и кислоты обезвоживают и приводят к шелушению, а витамин С способен вызвать раздражение и повысить чувствительность к солнечному свету, объяснила эксперт.

Правильное очищение, по мнению специалиста, тоже важно. Лучше использовать средства с деликатной пенящейся текстурой и обращать внимание на состав. Агрессивные компоненты повреждают эпидермис и нарушают кислотно-щелочной баланс. Но и различные масла в чистом виде без примесей — не идеальный вариант.

«Жирные текстуры нарушают естественный липидный слой, а вместе с тем — защитный барьер и регуляцию влаги. Выход — натуральная косметика с маслами в составе», — посоветовала Носкова.

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