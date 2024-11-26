Попытка «цветной революции»: почему Запад не сможет совершить госпереворот в Грузии

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер

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Протесты в Тбилиси начались после объявления результатов парламентских выборов.

Сегодня Тбилиси сталкивается с очередной попыткой «цветной революции». Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности стран СНГ.

Он выразил уверенность в том, что все попытки Запада совершить государственный переворот в Грузии провалятся, так как правящая партия «Грузинская мечта» встала на защиту национальных интересов своей страны.

Протесты в Грузии начались после того, как были объявлены результаты выборов, на которых победу одержала «Грузинская мечта». Президент страны Саломе Зурабишвили призвала своих сторонников выходить на улицы и сама потребовала провести новые выборы, заявив о фальсификации. Правда, предъявить какие-либо доказательства не смогла.

В итоге Конституционный суд Грузии признал выборы легитимными. Их чистоту подтвердили международные наблюдатели, а Центральная избирательная комиссия утвердила окончательный протокол.

Акции протеста в Тбилиси перед зданием парламента проходили не только при участии оппозиции, в толпе можно было разглядеть флаги Украины, США, Евросоюза и НАТО.