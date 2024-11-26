Фото, видео: 5-tv.ru

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Все подобные заявления делаются анонимно, потому что западные чиновники не хотят брать на себя ответственность за последствия.

Разговоры западных чиновников о возможности вернуть Украине ядерное оружие являются абсолютно безответственными. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе ежедневного брифинга.

«Это абсолютно безответственное рассуждение людей, которые, наверное, плохо понимают и представляют себе реальность и которые не чувствуют ответственности, выступая с такими заявлениями», — прокомментировал ситуацию Песков.

Спикер Кремля также подчеркнул, что все подобные заявления остаются анонимными. Это говорит о нежелании спикеров брать на себя ответственность за последствия.

При этом ранее Песков уже отмечал, что уходящая администрация Джозефа Байдена пытается усугубить конфликт на Украине, в том числе предлагая. Они делают все возможное, чтобы предотвратить возможность мирных переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ заявили о риске украинской провокации с применением «грязной бомбы». Таким образом киевский режим намерен противодействовать задачам специальной военной операции.