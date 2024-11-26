Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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РФ продолжает спецоперацию по защите народа Донбасса.

Российские войска освободили населенный пункт Копанки в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На данном направлении работают подразделения группировки войск «Запад». За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли там до 440 боевиков убитыми и ранеными, а также танк, бронированную машину, пять автомобилей и польскую артиллерийскую установку Krab. Кроме того, ВС РФ уничтожили украинские станцию РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как российские войска освобождали Ильинку в ДНР. Это важный стратегический пункт, который обеспечит дальнейшее продвижение наших войск в районе города Курахово.