Силуанов: в следующую трехлетку Минфин будет проводить более взвешенную политику

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Долгое время министерству приходилось стимулировать экономику, однако сейчас это может спровоцировать дальнейший рост ключевой ставки.

В следующие три года министерство финансов России будет проводить более взвешенную и сбалансированную бюджетную политику. Об этом глава Минфина России Антон Силуанов заявил на Международном форуме Финансового университета.

«В следующую трехлетку мы будем проводить очень взвешенную, сбалансированную бюджетную политику. Но (нельзя — Прим.ред.) отказываться от стимулирования отдельных направлений, таких как технологическое развитие, прорыв», — подчеркнул министр.

Он также пообещал продолжать поддерживать те отрасли, которые в этом нуждаются.

Силуанов напомнил, что политика Минфина была стимулирующей сначала во времена коронавирусной пандемии, а после — когда России пришлось столкнуться с беспрецедентным санкционным давлением.

Однако сейчас российской экономике необходимо стабилизироваться. По словам главы Минфина, ее охлаждением занимается Центробанк. Министерство финансов, в свою очередь, не может продолжать вести стимулирующую политику, чтобы не вызвать противоречий и не спровоцировать рост ключевой ставки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Силуанов заявил о бесполезности долларов для россиян.