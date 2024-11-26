Природа-матушка помогла? Надежда Бабкина объяснила отсутствие морщин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица рассказала, благодаря чему в свои 74 года она выглядит свежо и молодо.

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в очередной раз сразила публику своим превосходным внешним видом. Разменивающая восьмой десяток эстрадная певица выглядит молодо и очень эффектно, передает MK.RU.

Общественность увидела вечно улыбающуюся и полную энергии 74-летнюю Бабкину в Кремле на праздничном концерте «Ода матери». Многие удивились тому, что на лице певицы практически нет морщин. Спорить с этим Бабкина не стала и лишь отметила, что все дело в хороших генах.

«Природа-матушка помогла и мама», — раскрыла свой секрет артистка.

Известно, что Надежда Георгиевна следит за собой и старается быть в тонусе. Недавно она рассказывала, что непродолжительный сон помогает ей хорошо выглядеть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец Евгений Гор изменился после расставания с Надеждой Бабкиной. Новым образом он поделился в личном блоге в соцсетях.