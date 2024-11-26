Уже есть планы: куда россияне поедут на новогодние каникулы

Россияне собираются проводить новогодние каникулы в Кирове и Иркутске

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Номера в отелях в особенно популярных среди туристов городах уже забронированы.

Стало известно, куда россияне поедут на зимние каникулы. Речь про путешествия внутри страны.

Одним из самых популярных направлений стал Киров — новогодняя столица России. Город в праздничные даты готовит концерты, ярмарки с сувенирами и угощениями, а также фестиваль елок.

Активно бронируют гостиницы и на курортах Краснодарского края. Что касается Сибири, здесь в лидерах Иркутск с его горнолыжными курортами, а также озеро Байкал.

А вот для любителей культурного отдыха классикой остается Петербург. Большинство номеров в отелях Северной столицы на январские даты уже забронированы.