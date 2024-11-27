Падают деревья, мачты и светофоры: в столице Приморья бушует ураган

Фото, видео: 5-tv.ru

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Во Владивостоке шторм рушит даже различные металлоконструкции.

Во Владивостоке бушует штормовой ветер. Ураган валит заборы и информационные щиты. Разрушения в город принес мощный циклон с Корейского полуострова. Скорость порывов достигает 30 метров в секунду.

В центре приморской столицы рухнуло огромное дерево. Ствол задел сразу пять автомобилей, все получили серьезные повреждения.

Порывов не выдерживают даже мачты освещения и светофоры. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

По всему Владивостоку шторм рушит различные металлоконструкции. Не выдержали сразу несколько пролетов строительного забора, несмотря на то, что закреплен он был в тяжелые бетонные блоки, а сзади эта конструкция была усилена металлическими подпорками. Аварийная бригада оперативно распиливает пролеты, чтобы убрать их подальше.

В городе идет дождь, который к вечеру может перейти в снег. По прогнозам синоптиков, во власти непогоды Приморье будет еще сутки.